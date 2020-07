Bantar: "Manejamos naturalmente la situación porque nos hemos preparado"

Carlos Bantar, director del Hospital San Martín, de Paraná, explicó al programa Quién Dice Qué, de Elonce TV, que "el hospital está absolutamente acomodado a la situación de la demanda que se viene planteando. La historia de esta pandemia se teje semana a semana. Cuando eclosionó en Paraná el aumento de casos súbitos, lo hizo en función de contactos estrechos y luego se transformó en un pequeño conglomerado, ahora se transformó en un conglomerado extendido".



"En base al aporte de los medios la gente empezó a consultar más espontáneamente a los distintos lugares. Ahora tiene una mayor sensibilidad en cuanto a los síntomas que presentan y concurren", dijo.



Asimismo, recordó que "este virus lo que tiene es que a través de sus distintas facetas va saturando el sistema de salud. Si se toman ciertas medidas, como en EE.UU, Brasil e Inglaterra, se colapsa el sistema y la epidemia causa su mayor daño".



En Entre Ríos, "este tiempo nos sirvió para acomodarnos rápidamente. Uno mide esa situación cuando puede manejar la enfermedad naturalmente en la institución. Se sigue tratando la accidentología, la alta complejidad, en paralelo a la contención de los casos de coronavirus. El hospital está muy bien, tiene un piso entero con 48 camas donde tenemos internados a los pacientes leves y moderados, para aislarlos de la sociedad. Tenemos una estructura de camas de terapia intensiva acorde al número que manejamos. Hemos hecho una circulación independiente dentro del hospital para todo lo que es el circuito de pacientes en protocolo de coronavirus, ya sea en la guardia general donde arriban los pacientes que presentan dificultad desde el inicio. Tenemos una sala de demanda espontánea y de pacientes leves que está totalmente separada de la guardia central. Hay un equipo especializado que atiende a pacientes con afecciones respiratorias".



En tanto, remarcó que "hay diversas razonas por las cuales es complicado establecer los nexos epidemiológicos. Uno de los motivos es que la gente oculta información porque han transgredido alguna normativa, como una reunión social. Otra de las causas es que la gente no recuerda el nexo y por ahí aparece algún dato que nos orienta hacia algún grupo de pacientes positivos. También puede ocurrir que la gente está con personas que no sabe que son nexo epidemiológico certero".



"Hoy recibimos un resultado negativo de un paciente que era el único que estaba internado en terapia intensiva, grave. Estaba así por otra patología. El otro paciente que estaba en terapia dio resultado negativo de test de cura y pasó a terapia, tiene comorbilidades. Otros dos que estuvieron en terapia fueron dados de alta. El otro está en sala general", contó.



Actualmente, hay entre 10 y 15 pacientes con coronavirus en el Hospital. Otros esperan su resultado del hisopado.



"Estamos viendo los casos que se presentan de contagios que uno debe calcular entre unos 8 y 12 días para atrás. No sabemos cómo van a impactar estos casos, de acuerdo al control de contacto que intentamos hacer, que a veces resulta infructuoso. Hay que ver cómo se ha efectivizado el cerrojo que se trata de hacer", señaló.



Asimismo, indicó que "el virus se inactiva muy rápidamente en las superficies, a los 10 o 20 minutos. El problema es el tiempo de evolución de los que están adentro del lugar, el tiempo en que una persona puede desarrollar los síntomas. Por eso hablamos de los 14 días de aislamiento. El paciente pre sintomático está asintomático, pero va a hacer síntomas en los próximos 3 o 5 días. En ese período tiene una carga viral muy alta y es contagioso. El asintomático siempre tendrá una carga viral baja y tal vez no contagie".



Sobre los fallecidos que se registraron en la provincia, dijo que "en mi hospital la mayoría fueron con covid. Tenemos dudas en un solo paciente que ingresó con una dificultad respiratoria, algunas infecciones renales y demás. Tenía comorbilidades previas, pero ingresó de una manera tórpida. No podemos descartar que se deba a la fisiopatología de un cuadro de consulta no precoz, de que haya desarrollado parte de la enfermedad en su casa". Elonce.com