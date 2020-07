Merendero solicita donaciones a la comunidad: "Queremos seguir ayudando"

El merendero Rayito de Luz, de la ciudad de Paraná, pide colaboraciones para volver a darles un plato de comida a los más pequeños."Nosotros pedimos ayuda a las personas, porque hoy no pudimos darle un plato de comida a los chicos y tampoco estamos pudiendo darle la copa de leche", expresó a Elonce TV Ayelén."Al merendero vienen alrededor de 150 chicos. Tres días a la semana estábamos dando un plato de comida. El comedor existe hace dos años y queremos seguir ayudando", dijo.Por su parte, Cristian, dijo que "estamos en calle Cuba al final. Para ingresar, hay que entrar por el puente blanco y agarrar calle Ameghino y en cortada Cuba al final sin número estamos nosotros"."Los chicos de la escuela Enet Nº 3 nos han estado ayudando para esta causa. Para quienes quieran colaborar, se pueden comunicar al 154 500 195" indicó.Y agregó que "para el día del niño queremos organizar alguna fiesta para los chicos, y pedimos ayuda. No recibimos donaciones y estamos poniendo de nuestro bolsillo para darle la comida a las familias"."En el caso de que no estén autorizadas las reuniones para el día del niño, le entregaríamos a cada nene un regalo y un plato de comida".