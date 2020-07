Amigos responsables: Nuevas formas de festejar la amistad en pandemia

Amigos responsables

Video: Festejar la amistad a través de una videollamada

La psicóloga Paula Kratje, habló consobre las nuevas formar de amistad que surgieron a partir del aislamiento."El gesto por excelencia de la amistad, el abrazo. Por la pandemia se tuvo que reconfigurar, fue muy abrupto esta transformación y comenzamos a diferenciar esta distinción entre lo presencial y lo virtual", expresó."En la virtualidad no podemos hacer generalizaciones, porque cada situación es diferente. Capaz que para alguien conectar desde lo virtual fue más accesible y más sencillo. Pero existe una realidad que es la desigualdad donde hay personas que no tiene ese acceso", dijo.Y agregó que "algunos se tuvieron que acomodar y explorar estas nuevas formas de comunicarse. Vivimos en una sociedad desigual, no todos tenemos los mismos accesos, por eso la virtualidad puede ser una manera de vincular, pero para otros es imposible"."En general nos damos cuenta que el cuerpo a cuerpo es insustituible. En estas circunstancias se suspende el contacto presencial, pero no necesariamente significa que nos sintamos lejos de nuestros seres queridos", explicó.Sobre las amistades que surgen a través de las redes y no presencialmente, dijo que "son nuevos modos de hacer lazos desde el ciberespacio, y quizás luego puedan generar algún encuentro, pero es algo posible"."Si pensamos que la presencia no se da solo con el cuerpo a cuerpo, podemos pensar que una amistad puede ser a través de la virtualidad. Estamos en un tiempo de muchas transformaciones y de crear nuevos lazos", comentó.El significado de la amistad "ha cambiado en estos tiempos, se han podido multiplicar. Hay que pensar al otro como un compañero y no como un rival", finalizó.Eva Cabrera, Paula Eder y Zoe Escoubé, son amigas. Se conocieron por alguien en comun y pusieron en marcha un programa de radio Poca Soda. Ahí nació su amistad.