Manga de langostas: "Hasta el momento no afectó a los cultivos"

Debido al aumento de la temperatura y viento norte, la manga de langostas que se encontraba en el sur de la provincia de Corrientes ingresó a Entre Ríos por Feliciano.Adriana Saluso del INTA Paraná.Sobre la posibilidad de que si podría llegar al centro, contó que "es algo que desconocemos, porque la manga se va desplazando fundamentalmente por las condiciones climáticas, viento norte y temperaturas elevadas"."Tampoco sabemos si va a continuar en Entre Ríos o si se va a desplazar a otro lugar como puede ser Uruguay", indicó.El desplazamiento en Entre Ríos "no ha generado perjuicios en los cultivos. Puede pasar, pero hasta ahora no ha sucedido. Es una tranquilidad que debemos llevar, sobre todo a los productores agropecuarios y ganaderos del norte de la provincia. Y todavía no hubo una afectación en términos económicos"."Si alguna persona llega a tener langosta en su campo, lo primero que deben hacer es difundir esa situación, a la agencia del INTA más cercana, a Senasa, que también tiene una aplicación para el celular, donde una persona puede denuncia este tipo de casos", indicó.Al finalizar, dijo que "desde la década del 40 que no ingresaba una manga de langosta a la provincia de Entre Ríos, es un acontecimiento histórico. Esta manga proviene de Paraguay, por eso el seguimiento es más eficiente cuando se hace en el lugar del cría de la langosta".