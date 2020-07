Video: Día del Amigo: "Me ofreció su riñón, como quien te da una caricia"

La historia de Walter y Cristina comenzó en el 2013 cuando los unió la ONG espiritual El Arte de Vivir en Paraná. El atravesaba un problema de salud y ella no dudó ni un instante en ofrecerle un riñón para salvarle la vida.



"Es un gesto en vida que puede cambiarla completamente. Luego del trasplante, el primer día que pudimos comer al aire libre, fue un 20 de julio. Antes de eso pasaba el día del amigo haciendo un tratamiento", expresó a Elonce TV Walter.



El trasplante se realizó en el 2018.



En tanto Cristina, contó que "cuando lo conocí yo no sabía nada acerca de esa enfermedad y de las donaciones. Cuando él me cuenta que necesitaba un órgano, yo no lo dudé y le dije que podía hacer, pero no lo pensé mucho".



"Después le pregunte a un conocido y me contó que el trasplante de riñón no es peligroso y era apto para todos, entonces yo le dije que avancemos con el tratamiento, pero Walter nunca más me habló del tema", contó divertida.



Walter, agregó que "Cristina me ofreció su riñón en el 2014 y me lo ofreció tan generosamente, como quien te da una caricia. Me dijo `tengo un riñón y es tuyo´ y yo me pase cuatro años pensando que no le podía sacar un órgano a un amiga".



"Yo decía que le estaba sacando y en realidad ella me estaba dando, me tomé cuatro años para decidirme", dijo



Y comentó que "cuando yo me operé no estaba sancionada la ley Justina, y en la provincia de Entre Ríos no había antecedentes de una donación voluntaria".



Cristina, explicó que "el proceso llevó nueve meses hasta que nos dijeron el día que iba a realizarse la operación. Luego de la operación tuvimos un recuperación muy rápida y los médicos estaban sorprendidos".