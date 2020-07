El municipio explicó por qué habilitó los bares y no las actividades físicas

El secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, aseguró aque la reapertura de bares y restaurante, que pueden funcionar solamente hasta las 18 "tuvo muy buena recepción. Desde Habilitaciones se realizaron los controles y se cumplieron los protocolos. Varios propietarios destacaron que se hicieron muchas reservas y algunos me dijeron que el sábado y domingo a mediodía no tenían más capacidad".Testa reiteró que "las reuniones sociales no están permitidas" e hizo hincapié en las "responsabilidad que debe tener cada vecino. La mayoría de los contagios se han dado en reuniones sociales ofamiliares donde hubo gente mayor de edad o con patologías de base", dijo.Argumentó que "la apertura de los bares es una opción para evitar lo otro. En cuando a las multas, es algo más grave. Ya interviene la Policía y son denuncias penales en la Justicia Federal", expresó, al tiempo que admitió que evalúan "extender los horarios de apertura" de los locales gastronómicos."El coronavirus no tendrá solución hasta que no haya una vacuna. Nuestro gobernador ha dicho que tenemos que aprender a convivir con el mismo. Entendemos que vamos hacia una nueva normalidad con apertura de actividades progresivas", añadió."Se entiende que hay cuestiones que suenan contradictorias como por ejemplo que se pueda ir a un bar y no salir a correr", reconoció Testa. En ese sentido, aclaró que esto".Después de resaltar que "es gradual la apertura por la circulación de personas", declaró que "se está evaluando la vuelta de las salidas recreativas. Esperemos lograr nuevas aperturas programadas, como lo venimos haciendo", completó.