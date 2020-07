Contactos estrechos de casos de Covid-19: "Hay pacientes muy angustiados"

El director del Centro de Salud Belgrano de la capital entrerriana, Pablo Rodríguez, informó aque actualmente están trabajando "con la mitad del personal. Nos dividimos por quincena y hacemos seguimiento de contactos estrechos de pacientes que dieron positivo en nuestra área programática. Nos ponemos en contacto con las personas. Se las llama todos los días para saber si tienen síntomas. No son casos positivos ni son necesarios los hisopados. En caso de ser necesario se asiste al domicilio", indicó.Interrogado acerca de cómo realizan esta tarea, precisó que "se les explica y les preguntamos sobre la sintomatología como fiebre, tos, pérdida de olfato y gusto"."Llamamos, verificamos que no tengan síntoma. Si los manifiestan, nos comunicamos con Epidemiología para activar al protocolo. Si es muy urgente, se llama al 107 y se realiza el traslado", añadió.El profesional comentó que "tenemos de todo y hay pacientes muy angustiados". Dio cuenta de que en estos casos "interviene la psicóloga. Son 14 días de cero contacto con el exterior y esto influye mucho en la parte psicológica".Manifestó que "son personas con contacto con personas con Covid-19. Tuvimos pacientes que llamamos, les hicieron el hisopado y que dieron positivo. También hay quienes hicieron el aislamiento en su domicilio ya que la familia también está contagiada".Rodríguez reconoció que "el paciente se muestra muy nervioso. Generalmente no cuenta todo. Es tedioso, complicado, pero la población se comporta espectacular. Llamamos a diferentes horarios para verificar a donde están. Suena feo, pero es un seguimiento que hay que hacer todos los días".