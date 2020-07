Día del amigo: Musiqueros Entrerriano se reencontró en la pantalla de Elonce TV

El primer show después de Musiqueros Entrerrianos

Proyectos futuros

"Musiqueros Entrerrianos", fue un conjunto folclórico argentino, originario de Diamante. Se formaron en enero de 1989 con el objetivo de acompañar musicalmente a Los Hermanos Cuestas y después decidieron tomar su propio rumbo. Llevando como estandarte la chamarrita, han rescatado, además, ritmos como el tanguito montielero, la ranchera y el foxtrot entre otros.Marcelo Maddoni, le dijo aque, "estoy feliz de haber vuelto a Diamante después de 20 años. Este es el lugar de uno, de crianza, estoy donde quiero estar y haciendo lo que me gusta, cerca del río"."Es un año difícil pero esto nos tiene que servir de experiencia para saber cuáles son las cosa importantes de la vida", comentó.Por su parte, Rubén Jiménez expresó que "tuvimos que guardarnos en nuestras casas y priorizar la salud, la familia y eso hizo que todos nos humanicemos un poco. Yo tengo un rancho y cada tanto me permito ir y conectarme con la naturaleza, con el río".Rubén, comentó que "fue gracioso por un lado y problemático por otro. Mi primera presentación solo fue en el Festival de Diamante y por supuesto que se sintió esa ausencia".En tanto, Marcelo, dijo que "yo no arranque enseguida, me llevo un tiempo porque Musiquero fue muy fuerte. En mi primer show tuve muchos nervios, nunca me había pasado, porque con el grupo sabía que nos iba bien".Y agregó que "si la gente no reaccionaba, no sabía cómo debía actuar solo. Tenía la letra al lado porque los nervios me podían traicionar, pero tuve mucha emoción".Sobre este tema, Marcelo contó que "estoy preparando un disco y trabajando en un estudio en Valle María. Estoy muy contento, no sé si espero algo o qué, pero disfruto de lo que estoy haciendo, de buscar canciones, de componer"."Estoy en una etapa de la vida que creo que hay que disfrutar de las cosas, más allá de que al canción pueda volar o no, triunfar o no. Estoy interesando en disfrutar el memento", dijo."El disco está casi terminado, son entre 10 y 12 canciones, pero todavía le quedan algunos arreglo. La idea no es largar mucho, porque creemos que hay una invasión muy grande contendido en las redes y por ahí se puede perder".En tanto Rubén, comentó que "tengo que terminar alguna grabaciones que quedaron suspendidas por lo que esta sucediendo. Tengo en mente un video con Facundo Toro, pero estamos esperando a que pase un poco para hacer algo acá en la zona y mostrar el paisaje"."Hay un incertidumbre de cómo van a volver a ser los show, como vamos a volver a estar juntos, con respecto a eso queda esperar y transmitir algún mensaje y estar en contacto con la gente. Esperemos que todo pase y podamos volver a los escenarios", finalizó.