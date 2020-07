Video: "A donde voy, llevo mi música entrerriana", expresó a Elonce TV Julio Delgado

El artista paranaense Julio Delgado, dialogó desde España, con Francisco Cuestas en otra edición del programa Peña Entre Todos. En el transcurso de la entrevista interpretó Yo he visto a Cristo y Buen Cantor de Jorge Méndez; La guitarra de los sueños de Néstor Cuestas y finalizó cantando A mis amigos de Alberto Cortez.



"Estamos bien, con ilusión y con ganas de seguir peleando", expresó a Elonce TV Julio Delgado



"De Paraná me marché en el 1972 por ahí a Buenos Aires, donde estuve trabajando un tiempo, y después me contactaron desde el grupo Los Calchaquies para realizar una gira por Europa", dijo.



Y agregó que "fue en el añó 1977 y comenzamos en Francia y seguimos por casi todo el continente, hasta que llegue a España en 1981. En ese momento me abrí del grupo y comencé solo".



"Al tiempo me llama Don Alberto Cortez para que sea su guitarrista y no lo dudé, estuve nuevo años trabajando con él, recorriendo Sudamérica y Europa", contó.



En ese sentido, comentó que "me trajo la vida, me fui de gira y me quede en España, esas son las oportunidades que se te presentan una vez en la vida. Después de tantos años sigo en actividad, gracias al desarrollo de mi música".



"Siempre voy con mi música de Entre Ríos por delante", expresó. Su vida en Valencia, España Al respecto dijo que "me inserté en la comunidad, yo lo siento como mío. Ya son casi 43 años que estoy aquí. Tengo muchísimo amigos, tengo el respeto y el reconocimiento del público".



"Es un lugar de gente muy abierta y solidaria, y me gané un rincón, después de tanto años, en esta ciudad maravillosa", comentó.



En ese sentido, remarcó que "los amigos son entrañables, pero nunca será como allá (Entre Ríos), los amigos con los que crecí y que tanta cosas disfruté, forman parte de mi vida. Nunca podré lograr ese nivel de estrechamiento que tuve allá".



"Entre Ríos es mi lugar, mi tierra, la sangre tira siempre. Siempre quiero volver y estar allá. En España vivo bien, pero nunca será como estar en mi tierra", finalizó.