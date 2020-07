Deudas, impotencia e incertidumbre: "Ya cerraron 15 gimnasios en Paraná"

Un cierre después de nueve años de trabajo

, lamentaron desde eldel local que ocupaban sobre Avenida Zanni 2370., explicó Néstor Martínez en comunicación con, este sábado minutos después de desalojar el lugar.Según confirmó ael presidente de la Cámara que nuclea a propietarios y trabajadores del sector, Hernán Bonarrigo,"Hace unos nueve años atrás pusimos el gimnasio con mi esposa y de a poco lo sacamos adelante, le sumamos maquinas, 160 planchas de tatame para el piso;, aseguró Martínez al comentar que los elementos están guardados en una habitación y el patio de su casa.. Es que entre las disciplinas que allí practicaban estaban la de taekwondo, a cargo de la escuela de Karina Wassermann; Kick boxing, Muay Thai, k1, a cargo de Néstor Javier Martínez, quien pertenece a la escuela EIDC; se dictaban clases de jiu Jitsu a cargo de Luciano Bustem; boxeo a cargo de Cynthia Gonzales; y karate a cargo de Rafael Lozano."Cerramos en marzo por la cuarentena y no volvimos más, solo a limpiar.. En estos meses, junté plata para pagar la mitad del alquiler peroaseguró Martínez.que. "Cómo puede ser que habiliten los bares y no los gimnasios, si los gimnasios son salud", se preguntó el entrenador."En septiembre iban a ser tres años desde que cumplí el sueño de tener mi propio gimnasio", aseguró Juan Bautista Pozzi aal dar cuenta quede la capital entrerriana."No quería seguir endeudándome., dijo el dueño del gimnasio CIEP en referencia a los gastos que tuvo que seguir pagando a pesar de no trabajar.Es que el alquiler de elementos y las clases virtuales fueron algunas de las estrategias implementadas por los responsables de los gimnasios para subsistir a la crisis."Todo es incertidumbre", coinciden desde el sector. Sin embargo, Pozzi fue uno de los que se mostró esperanzado: "Sé que voy a resurgir. Soy apasionado en lo que hago y con trabajo y disciplina, tarde o temprano llegan los resultados. Si tengo que volver a laburar 18 horas por día no se me caen los anillos". "Voy a seguir peleando por el rubro y por mi sueño. Cuando uno ama lo que hace, resurge como el Ave Fénix"., explicó Bonarrigo al referenciar el cierre de 15 gimnasios habilitados en la capital entrerriana. "No sabemos exactamente cuántas personas perdieron su trabajo allí,, remarcó.Es que por la pandemia de coronavirus, en la provincia de Entre Ríos, los gimnasios sólo están habilitados a funcionar en aquellas localidades que hayan sido declaradas libres de COVID-19."Ya presentamos el pedido formal por escrito. La ayuda va a depender de la voluntad política y de las relaciones que podamos tener cerca del círculo de toma de decisiones. Somos menos de 70 gimnasios habilitados en Paraná", indicó ael presidente de la Cámara de Gimnasios de Paraná y uno de los dueños de Gimnasio Bonarrigo.