Comerciante advierte que control policial "obstaculiza" el ingreso de clientes

Sociedad Habrá controles especiales el fin de semana y piden alertar sobre reuniones

"Son obstáculos y más obstáculos". Así denominó Griselda Burna a los controles policiales apostados frente a la Terminal de ómnibus de Paraná."En la Terminal no se vende nada, y ahora, con los puestos policiales de 15 a 20hs los clientes no se acercan porque intentan evadir los controles", se quejó antela comerciante que tiene su local sobre Avenida Ramírez."Pedimos a la Policía que instale los puestos frente a la Terminal vieja o en un lugar donde no haya comercios porque los comerciantes estamos a puntos de fundirnos y nadie colabora: uno tiene que pagar sueldos, aportes y alquileres a muy alto costo", evidenció la mujer."Que se fijen dónde ponen los puestos policiales", encomendó la comerciante en un pedido a las autoridades que diseñaron los controles al tránsito vehicular."En el microcentro no había ningún operativo", se quejó. Y según comentó, los sábados por la tarde, un día en el que se puede llegar a vender algo, "los policías están obstaculizando el paso y así no entra nadie al local".