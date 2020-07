Recordarán en Paraná el 26º aniversario del atentado a la AMIA

La DAIA, realizará el acto de conmemoración por el atentado a la AMIA, en el marco especial de los 26 años del ataque, de manera virtual a través de su página de Facebook: Mekorot.Paraná.



"Mañana se cumple 26 años de este trágico suceso en el país. La AMIA en un acto central, realizaron a las 9:53 hizo la conmemoración virtual en Buenos Aires y decidieron hacerla antes del Sabbath porque los viernes de noche ya no hay actividad por parte de la comunidad", expresó a Elonce TV Pablo Soskin, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) - Entre Ríos



"Nosotros en Entre Ríos lo hacemos mañana, luego de la primera estrella que es después de las 19 horas, que es cuando se puede volver a realizar actividades. Lo hacemos virtualmente a través del Facebook, por la página de la Asociación Irrealista", contó.



Al ser consultado si se le puede atribuir el atentando a Hezbolá, Soskin dijo que "ya hay muchas certezas, hay cosas que no entran en discusión y por ahí hay personas que quieren volver a instalar, ya se sabe que el atentado fue por parte de Hezbolá, la organización terrorista".



Y agregó que "según el expediente, ellos fueron los autores del hecho, esto ya no tiene dudas. Se utilizó la embajada de Irán en la Argentina como lugar para planificar el atentado".



"El expediente, hoy por hoy está trabajado porque la justicia no tiene una herramienta para continuar y juzgar a los imputados que son todos iraníes", indicó.



Al respecto, dijo que "una de las características que tiene la comunidad judía y que es algo a lo que vamos a legar a la comunidad argentina, es que el pedido de verdad memoria y justicia no debe claudicar, ni por esta causa, ni por otras".



"Aunque pasen los años, y por más que la justicia se torne más villana, el reclamo tiene que ser cada vez más fuerte. Es algo que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos y nietos. Debemos creer de nuevo que somos una república y una democracia", finalizó.