El próximo lunes 20 de julio se festeja el día del amigo, debido a las restricciones tomadas por parte de las autoridades, las reuniones sociales están prohibidas.Maia Casas, artista y animadora paranaense, dialogó en el programa Buenas Noches y enumeró algunas propuestas para festejar el día del amigo de manera virtual.Maia."Hay tantos gustos y propuestas para los niños, que deben ser charlados con los padres para consensuar. También los chicos deben expresarse y decir que tienen ganas de hacer y que no", dijo.Algunas de las propuestas para hacer, "el dígalo con mímica no falla, porque es muy gracioso. Pero deben tener una organización, porque a través de la virtualidad por ahí es más complicado."Otro juego que se me ocurrió, es el dígalo con música en donde se deben tararear la canción y los demás deben adivinar cuál es. También podrían poner alguna canción en YouTube y que los participantes adivinen el nombre y el autor", explicó.Y agregó: "Una idea que me gusta mucho, es hacer una batalla de bailes y si se animan a rapear seria buenísimo".