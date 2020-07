Programa Clubes en Obras: Se extendió la inscripción para acceder al beneficio

Hugo Grassi, referente de la Federación entrerriana de clubes

La iniciativa del Gobierno nacional destina un total de 500 millones de pesos que las instituciones podrán utilizar para la compra de materiales y la contratación de mano de obra de la construcción.Al respecto,, le dijo aque "hoy se vencía la inscripción, y ante la necesidad de que muchos no llegaron a inscribirse, pedimos prorroga a través de la Federación"."Muchas federaciones del país coincidimos en que necesitábamos esta prórroga. La Confederación Argentina de Clubes nos agrupa, y se hizo el pedido, gracias a Dios el Ministerio accedió al pedido y hay tiempo hasta el 14 de agosto", contó.Y agregó que "Clubes en Obras es un programa importantísimo, donde podemos concluir esa obra tan soñada. Se pueden hacer desde instalaciones eléctricas, pintura, refacción de sanitarios, cocina y la ayuda llega hasta $500.000".Sobre los pasos para la inscripción, contó que "son tres instancias, la primera es la inscripción propiamente dicha, desde que este aprobada se pide la documentación. No hace falta estar registrado, porque el trámite demandaba mucho tiempo y requisitos".Las instituciones interesadas en acceder al beneficio podrán inscribirse hasta el 14 de agosto en la web donde deberán volcar información estatutaria, tributaria, bancaria y el presupuesto de obra a realizarAl finalizar, Gassi, comentó que "para las instituciones que no pueden pagar la luz, hay un decreto que establece que hasta septiembre está permitido no pagar, en caso que no se pueda, y no se cortará el servicio. Luego de eso se verá cómo se abona, pero la provincia está trabajando conjuntamente con nosotros para encontrar la solución".