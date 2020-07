Paro de colectivos: "La esperanza de cobrar el resto del sueldo quedó diluida"

Tras 16 días de paro de colectivos urbanos y sin definiciones claras, la medida de fuerza por parte de los trabajadores continuará hasta el lunes. En ese sentido el secretario gremial de UTA Entre Ríos, comentó aque "la audiencia de ayer fue otro fracaso más, no pudimos llegar a ningún acuerdo".Sobre la reunión que se realizó este jueves dijo que "las esperanzas de cobrar el resto del sueldo quedaron diluidas"."Nos informaron que el envío de los fondos para el transporte en el interior del país lo estaría manejando el Ministerio de Economía de la Nación y que el dinero no llegó a la provincia"."Parece que hubo un retroceso en nuestra situación, porque con este cambio que hubo desde la Nación sobre los aportes a las provincias, los fondos no llegaron".Respecto al pago del sueldo, dijo que "nos abanaron solo 10 mil pesos y el resto, hasta completar el 50 por ciento del sueldo, lo pagaron el día lunes".Además, Groh contó que "para el martes se convocó a una movilización en todo el país, y no vamos a parar hasta conseguir lo que nos corresponde. Vamos a incrementar la lucha"."Es una situación nueva en partes, el año pasado cuando empezamos con el conflicto porque no habían pagado el aguinaldo, al ir finalizando el año, la empresa de a poco fue regularizando la situación. En cambio, cuando empezamos la pandemia el conflicto se agravó, debido a que el transporte no tenía recaudación", remarcó.Al finalizar, el sindicalista hizo referencia a la situación de los trabajadores de larga distancia que están sin actividad desde que comenzó la pandemia, y mencionó que "los compañeros están atravesando una situación muy difícil, no están cobrando sus haberes correspondientes, solamente les pagaron los ATPS meses anteriores, pero lo correspondiente al sueldo de junio no tienen novedades"