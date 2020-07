Buses Paraná: "Los ingresos no alcanzan para hacer frente a salarios mensuales"

Los choferes del transporte urbano e interurbano de pasajeros proseguirán con el paro de colectivos al menos hasta este lunes, debido a que no tuvieron "ninguna propuesta" de pago sobre la deuda salarial que mantienen las empresas con los choferes.Así lo resolvió la Unión Tranviarios Automotor (UTA), luego de que fracasara la reunión que se realizó este jueves en el Ministerio de Trabajo de la Nación en Buenos Aires de manera virtual y en la que no arribaron a "ningún acuerdo".el gerente de Buses Paraná, Marcelo Lischet."A partir de ese momento, el gremio nacional (por UTA) lanzó una medida y puso en conocimiento a todas sus seccionales respecto a que no iban a recibir el dinero que estaban esperando", agregó en comunicación con"En Paraná, teníamos pensado completar el pago del sueldo del mes de junio a nuestros trabajadores pero debido a que no vamos a recibir esos aportes, no podremos hacer ese desembolso que estaba previsto", justificó el empresario."Los ingresos no alcanzan para hacer frente a los salarios mensuales", remarcó al dar cuenta que "es muy difícil hacer frente a las deudas cuando no se tienen ingresos"."Hasta el mes pasado teníamos un ingreso de 24 millones de pesos que desembolsaban Provincia y Nación, y un egreso por salarios y aportes previsionales por 42 millones de pesos", argumentó Lischet al remarcar: "Ya no tenemos más recursos porque el corte de boletos cayó masivamente en todas las jurisdicciones; al 5% de los boletos que se vendían en noviembre"."Por los 16 días de paro, el ingreso ha sido nulo. Con los subsidios nacionales, por 14 millones de pesos, que se trasladaron a Provincia se hizo frente al 50% de los salarios al personal y con los otros ingresos se pagaron aportes a la obra social que se debía y pate del combustible que se consumió el mes pasado", indicó.Finalmente, Lischet descartó que se produzcan despidos de trabajadores. "La ciudad necesita el servicio que se estaba brindando hasta el mes de noviembre, el personal no sobra y tampoco se busca una rebaja del salario", cerró.