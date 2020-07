Se cumplirá un año del crimen de Lucía: "El hecho está impune", dijo su hermano

"La Loba", de 37 años era activista del colectivo LGBTIQ+ en la capital provincial."Este viernes 17 es el primer aniversario del asesinato de mi hermana, un hecho que está impune. A ella la mataron de 18 puñaladas, no sabemos si fue una o varias personas. Estamos esperando justicia. Con esto de la pandemia, no sabemos cómo va avanzando la causa", puso relevancia Walter, hermano de Lucía.De la misma manera, puso relevancia en que a ella. Recordó que hubo una persona detenida por el crimen, "pero ahora está libre, anda cerca del lugar en dónde la mataron a mi hermana"., mi familia, mis hermanos estamos peleando por esto", destaco Walter."Un amigo de la familia fue a llevarle una provista de comida, golpeó, como no atendió, vio la puerta abierta, entró y encontró su cuerpo ya sin vida. Me llamó y me avisó. En un primer momento pensé que había sido una muerte natural. Cuando me enteré que había sido asesinada a puñaladas, no entendía nada, no caía, estaba en shock. Me llevó meses tomar conciencia de lo que pasó", rememoró respecto de los hechos.Asimismo puntualizó: "Era escritora, habíamos hablado de trabajar juntos;Quiero pena perpetua para el asesino de mi hermana.".