Continúa el paro de colectivos: la medida sigue al menos, hasta el lunes

Empresarios dijeron que "no podrán cumplirse acuerdos alcanzados en diferentes jurisdicciones"

Choferes de colectivos de Paraná piden "volver a trabajar"

Reclamo de los choferes

Lo que se les adeuda

"La paciencia se está agotando"

De acuerdo a lo anunciado por el sector de choferes autoconvocados, este viernes a las 9 habrá "una movilización a calle Irigoyen y caravana hacia la municipalidad" para exigir respuestas.



El secretario gremial de UTA Entre Ríos, Sergio Groh, indicó aque "no hubo ninguna propuesta de pago de la deuda, por lo que se dispuso continuar con la medida de fuerza".. Habrá una movilización ese día en distintos puntos del país, incluído Paraná, informó el gremialista.Teniendo en cuenta esto,En el encuentro, la representación empresaria, manifestó que "habida cuenta que a la fecha no se han percibido los fondos de la denominada Resolución N°140 correspondientes a junio de 2020, en función de la cual se suscribieran convenios con las diferentes jurisdicciones, resulta evidente que, en el actual estado de situación, no cabe otra posibilidad que informar a la representación sindical que no podrán cumplirse los acuerdos pendientes alcanzados en las diferentes jurisdicciones"."Esto es consecuencia de la dramática reducción de ingresos experimentada en el mes de marzo de 2020, que mantiene valores tarifarios determinados a diciembre de 2019 y aportes provinciales insuficientes establecidos en 2018, contexto en el que el sector debe afrontar una economía que registra la mayor crisis de su historia, una inflación rampante y una actividad de solo el 15% de la habitual", destacaron.Ante esto, "las seccionales que habían levantado el paro días pasados, en varias ciudades del interior del país, anunciaron que retrotraerían la situación ante la falta de respuestas del sector empresarial".Choferes del transporte público de pasajeros de la capital entrerriana, que desempeñan sus tareas en los colectivos de las empresas Mariano Moreno y Ersa SA, se concentraron pasado el mediodía para reclamar el pago de las deudas salariales de las firmas. En diálogo con Elonce, pidieron volver a trabajar y cobrar lo que les corresponde."Pese a lo que pasa con el coronavirus, de alguna manera, tenemos que mostrar lo que pasa y reclamar lo que nos corresponde. Queremos seguir trabajando, porque todos los choferes quieren trabajar", remarcó Carlos Maidana.Cabe señalar que las medidas de fuerza perduran en Paraná desde hace quince días, pero también afectan a Rosario y Córdoba.A los trabajadores paranaenses se les adeuda el 50% de los haberes de junio, el aguinaldo, mejoras reconocidas de 2019, pero no saldadas."No es una protesta convocada por el gremio. Son unos compañeros que se convocan frente a la empresa porque están cansados de no tener", había señalado esta mañana el secretario gremial de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Sergio Groh.Por su parte, Gustavo Rupp, explicó que "la paciencia se está agotando, porque muchos no saben cómo sobrevivir por la falta de cobro del sueldo", sostuvo y agregó que "no tenemos respuesta del Municipio, ni de la provincia", remarcó."Los millones de subsidio le siguen llegando a la empresa y los más de 500 trabajadores de las dos empresas (ERSA y Mariano Moreno), estamos sin cobrar pero no tendría que haber problemas para que cobremos nuestro salario digno", afirmó a Elonce y agregó que "llegaron 22 millones de pesos de Nación y nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero. No nos depositaron nada", remarcó Rupp.