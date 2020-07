Espacios autogestivos culturales piden que declaren la emergencia en el sector

Debido a la pandemia, se creó Oté Danán, una red de espacios culturales autogestivos que alberga las artes escénicas en la provincia de Entre Ríos. Los integrantes, están preocupados por la escasez de espacios aptos para actividades culturales, de los cuales muchos están cerrando tras cuatro meses sin actividad."Oté Danán, es una red en donde nos autoconvocamos los espacios autogestivos culturales de Entre Ríos. Sabemos que todos estamos pasando una situación muy complicada, pero el sector cultural está muy golpeado", expresó aValeria Folini, participante de Oté Danán."El nombre, lo sacamos del diccionario Chaná y significa construirse la casa, y eso es lo que hacemos en esta Red, tratamos de sostener la cultura y posibilitarles el acceso a las personas", dijo.Y agregó que "hace más de dos meses que estamos presentando protocolos para que habiliten la actividad, que nos permitiría, en parte, afrontar los gastos fijos que tenemos. Sabemos que estamos en una situación complicada, pero con medidas estrictas y sabiendo que tenemos que reducir los cupos, podríamos paliar un poco la crisis"."Pedimos no solo la reapertura de la actividad, también queremos decir que no tuvimos aportes por parte de Cultura de la provincia, para poder afrontar la situación. Hace cuatro meses que no trabajamos y estamos pagando los gastos fijos de nuestro bolsillo", indicó.En ese sentido comentó que "creemos que es tiempo de que reaccionen y que declaren la emergencia cultural en Entre Ríos. No solamente para los espacios culturales, sino para toda la actividad".Sobre el Consejo Federal del Cultura, dijo que "está compuesto por la Secretaria de Cultura de la provincia y todos los directores de cultura de las localidades. Ahí se planifican y se gestión las políticas de estado".Al respecto, explicó que "nosotros somos un red autogestiva de espacios culturales que sostenemos gran parte de esta actividad. Por eso queremos sentarnos en esa mesa y diagramar las políticas del estado provincial"."También exigimos un subsidio para los espacios culturales, queremos que se nos convoquen para diseñar entre todos la mejor forma de paliar esta situación, y no queremos concursos, que ganen algunas salas y otras queden afuera. El apoyo tiene que ser universal y excepcional", remarcó.Folini mencionó que "si bien hay cientos de personas que depende de este trabajo para vivir, también hay muchos adolescentes y adultos que toman talleres, realizan otro tipo de actividades recreativas, lúdicas. Asisten a teatros, conciertos, van a la biblioteca"."Esto debe ser una responsabilidad del Estado. Nosotros como artistas independientes estaos cubriendo esa necesidad y pedimos que nos ayuden", argumentó.Al finalizar, dijo que "en la provincia hay alrededor de 30 espacios autogestivos y no podemos permitir que cierren".