Choferes de colectivos se manifestaron en la empresa y piden "volver a trabajar"

Volver a trabajar

Reclamo de los choferes

Lo que se les adeuda

"La paciencia se está agotando"

Al cumplirse quince días del paro de choferes nucleados en UTA, que paralizó la marcha de los colectivos urbanos en Paraná, trabajadores autoconvocados se manifestaron en el depósito de la empresa para hacer oír su reclamo.Choferes del transporte público de pasajeros de la capital entrerriana, que desempeñan sus tareas en los colectivos de las empresas Mariano Moreno y Ersa SA, se concentraron esta tarde para reclamar el pago de las deudas salariales de las firmas. En diálogo con Elonce, pidieron volver a trabajar y cobrar lo que les corresponde.Elonce TV llegó al predio de calle 3 de Febrero para dialogar con los protagonistas de la medida de fuerza. "Los compañeros se han autoconvocado por la desesperación que tenemos de volver a trabajar y cobrar el sueldo como trabajadores", dijo Carlos Maidana a Elonce y agregó que "estamos esperando los resultados de la reunión que hay a nivel nacional, porque queremos que vuelva a funcionar el servicio y cobrar nuestros haberes", resaltó.Cabe recordar que por estas horas, el gremio a nivel nacional, mantiene una reunión con autoridades de los Ministerios de Trabajo y Transporte de la Nación y representantes de las cámaras empresarias, para destrabar el conflicto que paralizó el transporte público Corrientes, Santa Fe, Tucumán y otros puntos del país."Pese a lo que pasa con el coronavirus, de alguna manera, tenemos que mostrar lo que pasa y reclamar lo que nos corresponde. Queremos seguir trabajando, porque todos los choferes quieren trabajar", remarcó Maidana.Cabe señalar que las medidas de fuerza perduran en Paraná desde hace quince días, pero también afectan a Rosario y Córdoba.A los trabajadores paranaenses se les adeuda el 50% de los haberes de junio, el aguinaldo, mejoras reconocidas de 2019, pero no saldadas."No es una protesta convocada por el gremio. Son unos compañeros que se convocan frente a la empresa porque están cansados de no tener", había señalado esta mañana el secretario gremial de la Unión Tranviaria Automotor (UTA), Sergio Groh.Por su parte, Gustavo Rupp, explicó que "la paciencia se está agotando, porque muchos no saben cómo sobrevivir por la falta de cobro del sueldo", sostuvo y agregó que "no tenemos respuesta del Municipio, ni de la provincia", remarcó."Los millones de subsidio le siguen llegando a la empresa y los más de 500 trabajadores de las dos empresas (ERSA y Mariano Moreno), estamos sin cobrar pero no tendría que haber problemas para que cobremos nuestro salario digno", afirmó a Elonce y agregó que "llegaron 22 millones de pesos de Nación y nadie sabe a dónde fue a parar ese dinero. No nos depositaron nada", remarcó Rupp.