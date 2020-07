El Municipio de Oro Verde habilita salidas recreativas, deportivas y bares

El Municipio de Oro Verde dispuso que se puedan realizar salidas recreativas y deportivas, sin circuitos establecidos, recomendando que se realicen en espacios rurales o semirurales. Aún no se podrán utilizar los espacios públicos, ni permanecer en ellos. El horario para estas actividades será de 8 a 20 hs.En la misma norma se permite volver a abrir las puertas a bares y restaurantes al público, con los protocolos sanitarios anteriormente establecidos para el funcionamiento hasta la medianoche.El Gobierno municipal apela a la responsabilidad de los vecinos en esta nueva etapa "entramos en un momento de autocuidado, en el que veremos los resultados en las próximas semanas. Pedimos por favor responsabilidad para no tener que restringir ninguna otra actividad".Se mantendrán los puestos en las cercanías del Inta, la Ruta N° 11 y en Av. Los Cisnes para controlar la circulación entre las ciudades.El intendente Oscar Toledo explicó la razón de la medida "estamos en nuevo momento de esta pandemia, en el que pedimos a la población que tome los recaudos necesarios para no tener que volver atrás. Que usen el tapabocas, que sigue siendo obligatorio en nuestra localidad, que mantengan el distanciamiento social y respeten las medidas de higiene que se vienen recomendando desde que empezó esta situación".