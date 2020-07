Paraná, "en transición": Hay contagios "por conglomerado con casos comunitarios"

"La gran concentración de casos de coronavirus la tienen el departamento y la ciudad de Paraná, y se está ante un brote de circulación por conglomerado en la localidad de Gualeguaychú", comunicó el subsecretario de Redes Integradas, Marcos Bachetti, ael programa que se emite por"Paraná está en una transición, por un segundo conglomerado más grande que el primero", advirtió el funcionario provincial al explicar que "las fases se desarrollan por brotes: el primer conglomerado inició en la Cooperativa Farmacéutica y ese hizo que se armen dos o tres más, que después se terminaron juntando en un conglomerado más grande con algunos casos comunitarios".En ese sentido, el médico apuntó que la cuestión está en "qué medidas tomamos para bajar la curva y empezar a aplanarla para volver a las actividades". A lo cual, detalló: "Las estrategias apuntan a disminuir la circulación de personas en la calle, lo que único que se ha demostrado como efectivo al momento de combatir el coronavirus al no haber medicación ni una vacuna"."Las medidas apuntan a disminuir hasta un 25 o 30% la circulación de personas en la ciudad", sentenció Bachetti en relación a la estrategia epidemiológica y sanitaria para "aplanar la curva de contagios y garantizar que el sistema de salud pueda seguir absorbiendo a los nuevos casos".Los contagios por transmisión comunitaria son aquellos en los que ya no es posible relacionar los casos confirmados de personas contagiadas a partir de un caso conocido y a lo largo de una cadena de transmisión. Es decir que hay transmisión comunitaria cuando el virus circula, sin que sea posible identificar cuándo, cómo y a partir de qué las personas están transmitiendo el virus y contagiándose entre sí."En Paraná, para la mayoría de los casos, se puede identificar el nexo, el que está relacionado con el primero o segundo conglomerado", aclaró Bachetti al remarcar que "seguimos en un conglomerado con casos comunitarios"."Cuando se habla de pacientes que todavía no tienen nexo, la investigación para determinar si es un caso sin nexo y es comunitario, tiene un límite de siete días", acotó al respecto."Es una complejidad nueva que no requiere muchísimos cuidados en lo sanitario, pero si un estricto aislamiento porque si la persona vuelve a la casa sigue contagiando", dijo.Respecto a la cantidad de testeos por día y a quiénes se les realiza, Bachetti comentó que "la cantidad es variable; en algunos lugares, si no se detectan casos que encuadren como sospechosos no se hacen"."Paraná, Gualeguaychú y Federación son los departamentos que más testeos realizan, siempre son más de 100 por día", expresó.