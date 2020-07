Según reveló una encuesta de la Sociedad Argentina de Nutrición, el 80% de los argentinos aumentaron de peso durante la cuarentena.Al respecto, la Licenciada en Nutrición Luciana Aressi le dijo a, que "es un número certero, yo puedo hablar sobre mis pacientes y la mayoría han aumentado de peso, pero han cambiado sus hábitos alimentarios y de sueño"."El aumento de peso no eso solamente por no hacer actividad física y comer otras cosas, también infiere no dormir adecuadamente y no tener un rutina", explicó.Y agregó que "trabajo con muchos deportistas y les pasa que no han cumplido los objetivos, aumentan la masa adiposa, están desordenado con las comidas y eso lleva al sobre peso".En cuanto a los adolescentes, comentó que "siempre trato de inculcarles que se organicen con el sueño. Estamos en cuarentena y ahora se le sumaron las vacaciones, entonces hay chicos que se duermen tipo 4 o 5 de la mañana, se levanta al mediodía y se saltea comidas".Al respecto, dijo que "mi consejo para los padres, es que los chicos se busquen alguna actividad para que bajen las horas frente a las pantallas y que busquen otro tipo de recreación que los mantengan más activo, pero es fundamental que se organicen en el sueño y las comidas"."Recomiendo que se levanten tipo 9:30 10, que desayunen correctamente, que almuercen en familia y que a la tarde se sienten a merendar. Esa es la base de cualquier estilo de vida saludable, hoy en día hago mucho énfasis en eso", indicó.En ese sentido, comentó que "la falta de sueño y de alimentación genera en los chicos ansiedad y eso lleva a que coman más alimentos procesados. Más allá de que haga frio, recomiendo que no dejen de comer frutas y mantenerlos activos".Al finalizar, dijo que "a mi pacientes les digo que cuando uno llega a grande y tiene enfermedades, no es por ese momento. El organismo no se puede cambiar, es el motor de nuestro cuerpo, entonces cuando más tempranamente el chico se alimente de manera saludable y haga actividad física, previene un montón de enfermedades".