Cannabis medicinal: "Que Salud hable del cultivo personal es muy importante"

Asociación Mamá Cultiva

EL Gobierno permitirá que los usuarios terapéuticos puedan cultivar en sus hogares la planta de cannabis, además de habilitar su expendio en farmacias y proyectar cultivos y producción pública.que "estamos muy felices por la noticia. Estamos esperando el Boletín Oficial, porque esto tiene que salir para poder implementarse"."Saldría una reglamentación sobre algo que ya existe. Poner en práctica los artículos que antes no se habían implementado, como el autocultivo, el cultivo colectivo y que en las farmacias se puedan vender los aceites que son tan necesarios", dijo.Y agregó que "en los artículos de la ley, se establece el autocultivo y la investigación. Pero cuando tuvieron que implementarla, solo lo hicieron para la implementación, lo demás quedó afuera y no se avanzó"."Hoy se trabaja sobre lo que ya está hecho, para ver cómo se puede implementar. Se presentó un borrador y esperamos tener más noticias los próximos días. Pero que salud ya hable del autocultivo y del cultivo colectivo, es muy importante", indicó.Al respecto dijo "nosotros no queremos estar por detrás de la ley y no andar con miedo para ver donde consigo o que si a mi vecino le molesta. Esto nos daría un respaldo legal".Sobre la asociación, contó que "al principio éramos solos mamá, pero después nos dimos cuenta que el cannabis ayuda a muchísimas personas que padecen enfermedades".En ese sentido, agregó que "nos unimos y realizamos diferentes talleres de cultivos, de aceites. También luchamos para adherir a la ley nacional, que hasta hace un año y medio, en la provincia no teníamos tanto apoyo"."Ahora estamos viendo que salga la reglamentación, para ver cómo se maneja Entre Ríos, y esa será otra lucha importante", finalizó Carola.