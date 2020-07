A 10 años del Matrimonio Igualitario, la historia de Lucy y Lidia

Lucy es una española que las vueltas de la vida la trajeron al país hace 10 años, y hace cinco encontró el amor en las playas del Thompson. Lidia, es de Paraná y encontró en Lucy, una compañera de vida."Yo vine hace 10 años a Argentina y en el país encontré al amor, que lo pudimos cristalizar con el matrimonio igualitario hace cinco años. Estamos celebrando la década de cuando se legalizó el matrimonio entre parejas del mismo sexo", expresó aLucy."Argentina es pionera en América Latina, en cuanto a derechos de igualdad para todas las personas. Es algo de lo que tenemos que estar orgullosos", contó.Sobre el inicio con su pareja, contó que "nos conocimos en el Thompson, gracias a una cantante que nos gustaba a las dos. Yo vine al país a pasear y eso me trajo a Paraná, donde conocí a Lidia"."Yo soy del norte de España y viajamos todos los años a visitar a mi familia. Estamos esperando que pase la pandemia para volver a viajar", mencionó.En cuanto a Argentina, comentó que "yo amo todo de este país, es una tierra hermosa, desde sus paisajes hasta su gente. Las personas son amorosas, cálidas, los profesionales de acá están muy preparados. Es una tierra de personas maravillosas y de una belleza inigualable".Al respecto del casamiento, dijo que "poder casarnos significa no ser un ciudadano de segunda, es poder tener derechos. Construir un proyecto de vida y que si te enfermas, tu pareja te visite y la registren como un familiar".Y agregó que "significa todo, es muy importante para nosotros. Es poder acceder a los mismos derechos de los ciudadanos, solo por ser ciudadano, uno no tiene que explicar nada más"."En el colectivo homosexual hemos tenido una lucha larga para poder tener los mismos derechos que cualquier persona", indicó.Por su parte, Lidia dijo que "me conquisto su manera de hablar, el tomo español. A las dos semanas de conocernos éramos novias, a las tres semanas estábamos viviendo juntas y a los cuatro meses nos casamos. No perdimos tiempo, nos llevamos 22 años".Sobre sus ocupaciones, explicó que "yo trabajo en el Ministerio de Salud y Lucy es abogada, pero como no pudo convalidar su título, es profesora de inglés".Lucy, agregó que "hemos construido un proyecto de vida, tenemos nuestra casa, nuestra mascota y una vida por vivir y disfrutar juntas. Si bien la pandemia nos está poniendo a prueba, seguimos juntas"."Tenemos muchos planes a futuro que queremos completarlos a todos con amor. Yo estoy estudiando psicología".Sobre las discriminación dijo que "nunca hemos sufrido agresiones, si alguien lo hace es desde el anonimato. Pero la gente tiene nombre y apellido, respetan. Estamos evolucionando muchísimo como sociedad en Argentina".