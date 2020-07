"Amor en pan" dispuso "estaciones solidarias" para ayudar al que más lo necesita

Siembra amor, brota esperanza.

"Amor en pan" es una iniciativa solidaria que invita a que cada uno, desde su casa, se anime a hacer pan casero y pueda compartirlo con el que más lo necesite al depositarlo en las "estaciones solidarias" que se ubican en diferentes puntos de la ciudad de Paraná.Leo Kitay."Esta pandemia nos está golpeando a todos, y Amor en Pan busca que se generen lazos, volver a mirarnos y salir de una pobreza, que puede ser la peor que estamos viviendo, que es la pobreza emocional", dijo.Este miércoles publicaron un mapa con todas las "estaciones solidarias" de la capital entrerriana.Para ayudar "no se necesita más que tiempo, pensar en el otro y dedicarle dos horas a cocinar lo que puedas hacer. Para ser solidarios no es necesario tener un pasar económico que te lo permita, ser solidario es brindar tu tiempo que es muy valioso, por eso motivamos a cocinar y no a comprar".Y agregó que "las personas que quieran donar su tiempo una vez por semana, vamos y le instalamos una Estación solidaria, es un cartel y una bolsa contenedora. La persona se transforma en un embajador y es un compromiso, que ese día si o si algo debe haber en la bolsa, no importa la cantidad"."Un pedazo de pan por ahí para el estómago es poco, pero para el corazón es mucho. Los vecinos de la estación también pueden colaborar y donar lo que tengan", remarcó.En tanto, los interesados en sumarse a la iniciativa solidaria deben comunicarse a través de Facebook Instagram y vía e-mail a amorenpan@gmail.com