Elonce TV transmitirá la misa en honor a la Virgen del Carmen

Cada 16 de julio, millones de fieles católicos alrededor del mundo celebran el Día de la Virgen del Carmen, una fiesta religiosa en honor a una de las advocaciones más populares de la Virgen María.



La fecha fue elegida por el día en que, según la tradición católica, la madre de Jesucristo se apareció a San Simón Stock en Inglaterra en 1251. San Simón era un monje de la orden de los Carmelos, cuyo origen se remonta a los primeros años de la era cristiana.



En cuanto al nombre, proviene del Monte Carmelo, un lugar sagrado para judíos y cristianos ubicado en la actual ciudad de Haifa, Israel. Allí llegaron los primeros ermitaños cristianos que luego fundaron la orden de los Carmelos.



En honor a esta festividad y teniendo en cuenta la situación epidemiológica que vive la capital entrerriana por los casos de coronavirus y que las misas con fieles no están autorizadas, Elonce TV transmitirá en directo este jueves a las 16.30 la misa que tendrá lugar en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y que será presidida por el sacerdote Miguel Velazco.



En diálogo con nuestro medio, el Padre recordó que desde las 10 y hasta la hora 15, la imagen de la Virgen que todos los años sale en procesión "estará expuesta en el atrio de la iglesia para que quienes pasen en auto o de cruce hagan una oración a la Virgen que es tan querida en la ciudad".



Velazco recordó que Nuestra Señora del Carmen fue declarada patrona del Parque Urquiza. "Mañana es su día y queremos homenajearla, si bien este año los festejos serán un poco distintos. Pero gracias al Canal vamos a poder llegar a toda la gente que sigue y tienen Fe y devoción en esta advocación tan antigua en la Iglesia".



Además el Padre también señaló que este jueves "se hará la bendición de los escapularios de muchos fieles que se anotaron para recibirlo, es un signo que lleva la imagen de la Virgen del Carmen". ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN

SÚPLICA PARA TIEMPOS DIFÍCILES



"Tengo mil dificultades:

ayúdame.

De los enemigos del alma:

sálvame.

En mis desaciertos:

ilumíname.

En mis dudas y penas:

confórtame.

En mis enfermedades:

fortaléceme.

Cuando me desprecien:

anímame.

En las tentaciones:

defiéndeme.

En horas difíciles:

consuélame.

Con tu corazón maternal:

ámame.

Con tu inmenso poder:

protégeme.

Y en tus brazos al expirar:

recíbeme.

Virgen del Carmen, ruega por nosotros.

Amén."



ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN



Oh Virgen Maria, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial Protectora de los que visten tu sagrado Escapulario, por lo que su Divina Majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya, te suplico me alcances de tu querido Hijo, el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que te pido en esta Novena, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma; que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa. Quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mi voz con sus afectos, te saludo una y mil veces diciendo: Tres Avemarías..



Virgen Santísima del Carmen, yo deseo que todos sin excepción, se cobijen bajo tu sombra protectora de tu Santo Escapulario y que todos estén unidos a Ti Madre Mía, por los estrechos y amorosos lazos de ésta tu querida insignia.



¡Oh Hermosura del Carmelo! Míranos postrados reverentes ante su sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te encomiendo las necesidades de nuestro Santísimo Padre el Papa y la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de mi nación y las de todo el mundo, las mías propias y las de mis parientes y amigos. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos, cómo ofenden a tu Divino Hijo y a tantos infieles cómo gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre Mía, como yo deseo amarte ahora y por toda la eternidad. Amén.