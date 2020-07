Barbijo, motivo justificado y documentación: Lo que piden en los controles

Tras los anuncios que realizaron el gobernador, y el intendente de Paraná, sobre intensificar los controles de tránsito para lograr disminuir la circulación y de esta manera frenar los contagios, en la capital entrerriana, este miércoles se desarrollaron operativos policiales en diferentes zonas.En los controles vehículares, se les pide a las personas "elo por algún motivo excepcional", señaló Menescardi."En este momento se llevan a cabo 15 controles en simultáneo y se van a ir modificando en horarios y lugares en los próximos días", apuntó el jefe de la Departamental de Policía.A su vez, informó que "vamos a realizar estos operativos en diferentes jurisdicciones y serán durante todo el día".Cabe destacar que las personas que salen por trabajo o "tramites excepcionales, no van a tener inconvenientes. Solamente se secuestraran los vehículos si la causa lo amerita", aseguró."Hemos advertido que los fines de semanas salen familias completas y no es lo adecuado. Siempre les recomendamos que no salgan si no es estrictamente necesario", reafirmó.Al finalizar, Menescardi dijo que seguirán realizando controles en torno a las reuniones sociales y señaló que "se labrarán actas pertinentes".