Piden dadores de sangre para joven baleado: "Los agresores están libres"

Policiales Joven baleado en Paraná sigue muy grave y los agresores ya están en sus casas

Piden dadores de sangre

"Ese barrio es un desastre"

"Los agresores están libres"

Martín Insaurralde, de 20 años, fue baleado el sábado cuando se trasladaba junto a Martín Palacios -su vecino del barrio Paraná XX- y para quien iban dirigidos los tiros. Ocurrió a las 0.30hs en la intersección de calles Celia Torrá y Garcilazo (en el límite con el barrio Jauretche) cuando dos personas les dispararon desde atrás de un montículo de tierra ubicado en un canchita de fútbol. Los investigadores de la División Homicidios detuvieron a dos hermanos, uno mayor y otro menor de edad, los que, tras una audiencia ante la Garantías Marina Barbagelata, regresaron a su casa.Insaurralde pelea por su vida internado en la Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná. Su madre, Viviana Escobar, en diálogo conencomendó donantes voluntarios y sangre y explicó cómo fue el ataque."Hasta ayer estaba estable, permanece bajo coma inducido con respirador y no tuvo fiebre. El día que lo balearon le hicieron una cirugía que duró cinco horas, después tuvo una complicación y volvió a tener otra cirugía", explicó la mujer. Y continuó: "Mi hijo necesita dadores de sangre, su tipo es 0- y, lamentablemente, en el banco de sangre del hospital no hay de ese tipo"."Ruego al que tenga ese tipo de sangre (0 negativo) que vaya al hospital a donar para ayudarlo, y que su cuerpo pueda estar mejor y fuerte", encomendó."Una bala que entró por la cintura le rompió el bazo y ese fue el derrame interno que tuvo, por el que vomitaba sangre; al bazo se lo sacaron, y otra bala, gracias a Dios, no le tocó el pulmón", indicó.En la oportunidad, la madre del joven baleado apuntó a la inseguridad que reina en el barrio Paraná XX donde ocurrió el hecho de sangre. "Él estaba en la casa, con su esposa y su hijo, de tres años; salió a comprar cigarrillos al drugstore cuando encontró una persona que estaba tomando cerveza, le pidió que lo llevara en la moto y lo hizo porque lo conoce", indicó.Y agregó: "Cuando vuelven del barrio, los estaban esperando en una canchita, y les tiraron desde atrás de un montículo de tierra; él cayó y el que iba detrás salió corriendo y empezó a tirar piedras"."Otra persona dice que alguien se acercó a rematarlo a mi hijo cuando estaba en el piso, y como le empezó a tirar piedras, disparó", apuntó Escobar."Los disparos no eran para mi hijo, eran para la persona que llevaba en la moto, y lamentablemente la ligó mi hijo", refirió al respecto.Escobar comentó que construía sobre su casa, en barrio Gazzano, para que el muchacho y su familia se mudaran con ella. "Por la inseguridad y por el nene, porque acá tiene para jugar. Acá es otra vida", argumentó."El polideportivo (de barrio Paraná XX) es una boca de lobos, es una zona muy oscura y hacía tres meses que le habían robado una moto", indicó."Los agresores están libres: el mayor con arresto domiciliario en La Toma y al menor, al otro día, se lo entregaron a la madre. Y ellos tienen antecedentes", acusó la mujer al reprochar: "La jueza de Garantías de los delincuentes los soltó"."Uno educa a sus hijos para que sean personas de bien, para que trabajen, les inculcás valores... y ahora me cambiaron la vida totalmente, porque mi vida empieza a las 15hs cuando recibo el parte médico sobre la salud de mi hijo", lamentó.