De la cancha a la cocina: Jugadores de sóftbol se reinventan en cuarentena

Muchos deportistas se reinventan en tiempos de pandemia. Este es el caso de los jugadores del sóftbol que ocupan su tiempo en nuevos emprendimientos mientras siguen entrenando en sus casas.



"No está bueno estar encerrados, entonces buscamos actividades para hacer. En mi caso comencé a vender pastar para pasar el tiempo", expresó a Elonce TV Juan Cruz Garolini.



"Es un trabajo, a mí siempre me gustó la cocina y aproveche este tiempo para hacerlo. Estoy con un amigo, Conrado Zanuttini compañero de selección, en este emprendimiento. Estamos juntando plata".



En tanto Alejo Muñoz, comentó que "estamos entrenando de manera virtual. El preparador físico nos manda rutinas, y el único nexo que tenemos entre todos es a través de zoom".



"El año que viene se va a realizar el mundial sub 23 en Santiago del Estero. La selección está acostumbrada a tener un proceso de preparación de dos años antes los mundiales. Ahora llevamos seis meses encerrados y no sabemos cuándo vamos a volver a entrenar", contó.