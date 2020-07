"Es difícil la corrección a través de videos", dijo bailarín y maestro de tango

Video: La situación de las instituciones que brindan enseñanza de danzas

La pandemia por coronavirus, dejó a los tangueros sin el abrazo, la razón de ser de esta danza, y las academias están a la espera de poder volver a trabajar, para lo cual se han elaborado protocolos a nivel nacional.



En diálogo con el programa A Media Mañana de Elonce TV, Bruno Chevasco de la Academia Tango del Litoral que funciona en la ciudad de Paraná, señaló que la situación que atraviesan "es compleja".



"El tango es una danza de enlace, de abrazo cerrado y eso ha hecho que desde el comienzo de la pandemia no podamos trabajar. No vemos ni avizoramos una posibilidad de salir adelante con el agravamiento de la situación y la complejidad que hoy está atravesando la ciudad de Paraná, pero tenemos desarrollado posibles protocolos para poder implementar la vuelta a clases, ya sea para clases técnicas que no requieren contacto y un protocolo elaborado a nivel nacional para que se permita la vuelta a clases de las parejas convivientes", explicó.



En este sentido, señaló que "tenemos salones disponibles de un tamaño considerable para que cinco parejas puedan estar bailando en su propio territorio y manteniendo la distancia mínima de dos metros, además el profesor estará al frente y lejos de las parejas, pudiendo de esa forma visualizar y tener la optimización de la enseñanza que no puede dar una plataforma virtual".



Sobre las clases virtuales, Chevasco manifestó tener un poco de reparos y dijo que sólo las aplica con aquellos alumnos con los cuales ya trabajaba y conoce desde antes de la pandemia. "Entiendo la situación de muchos profes que tienen que trabajar y está bueno que enseñan a través de videos, pero es difícil la corrección y saber si el alumno aprendió bien o no; y a veces en este tipo de danzas, algo mal aprendido o un vicio termina generando algo muy difícil de erradicar, por eso no estoy apostando a la enseñanza desde cero a través de videos", explicó.



De cara a un inicio de las actividades, Chevasco mencionó: "Tenemos que pensar y avizorar un futuro donde podamos encontrarnos en un abrazo porque entendemos que este virus no va a desaparecer y en algún momento vamos a tener que convivir con él. Por ahora estamos en una situación compleja y desarrollamos protocolos para poder dar clases sin mayores riesgos y en este caso es importante destacar la posibilidad del ingreso de personas que ya estén con sus propias parejas y que no haya intercambio o cercanías con otras personas".



"Hay profesores que están en una situación muy complicada y lo ideal sería que todos podamos trabajar, ya sea a través de plataformas, charlas, pero si eso no existe entre todos tenemos que buscar una solución", dijo y remarcó que la situación es compleja para todas las danzas y no solamente para el tango. Elonce.com