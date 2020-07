Fotos: Conductor se encandiló por el sol y chocó un auto en avenida Blas Parera

Un importante accidente ocurrió esta mañana, en Avenida Blas Parera de la capital entrerriana. Una camioneta Toyota Hilux, embistió en un lateral a un Peugeot 307 que giró a la izquierda, para ingresar a una colectora con el objetivo de transitar por la Circunvalación "José Hernández".La comisario Nora Pérez, titular de la Comisaría Décimocuarta de la ciudad de Paraná, explicó a Elonce TV que en el siniestro vial, "no se registraron lesionados. La ambulancia llegó en forma preventiva, pero todas las personas estaban bien", resaltó.En referencia a las causas del accidente, la funcionaria policial, explicó que "ambos vehículos transitaban en sentidos contrarios de circulación, cuando el auto, intentó tomar hacia la circunvalación y la camioneta que transitaba por Blas Parera hacia el norte, lo embistió en el lateral", precisó Pérez."El conductor de la camioneta, dijo haberse encandilado por el sol y efectivamente, en este sector y a esta hora, el sol complica la visión y no vio al Peugeot que se dirigía hacia la colectora", afirmó la comisario en diálogo con Elonce.El lugar donde ocurrió el accidente, está ubicado frente a un conocido motel alojamiento de Paraná y según dijo la comisario Pérez, "es una zona muy transitada en la que han ocurrido accidente", sostuvo y agregó que "si no es necesario, es recomendable que las personas no circulen", concluyó la efectiva policial. Elonce.com