Asesoran a personas que puedan inscribirse al Registro de la Economía Popular

El Gobierno nacional abrió el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular, con el que busca convertir en "productivos" esos emprendimientos periféricos al sistema que desarrollan unas 6 millones de personas en el país, frente a la pandemia del coronavirus."Este registro salió hace poco, nosotros estamos realizando un acompañamiento para aquellos que no puedan inscribirse o que tengan dudas. Mayoritariamente lo estamos haciendo por internet", expresó aJulián Jarupkin"Para tener todos los cuidados necesarios estamos haciendo los registro a través del Facebook: Barrios de Pie Entre Ríos. Esta semana va a ser una semana de transición, pero la semana que viene va a estar abierto nuestro local", indicó.Ya agregó que "mañana tenemos una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, con el Ministerio de Salud, donde expondremos nuestras inquietudes, y el refuerzo alimentario a los comedores"."Se abrió un registro, para las personas que están desempleadas de 18 a 65 años, y para las personas que están el régimen de monotributo desde la categoría A hasta la B" explicó.Al finalizar, dijo que "calculamos que tendrán beneficios, todos aquellos que no entré en la categoría desempleados, porque tienen alguna changa o alguno de las categorías más bajas de monotributos".El registro está organizado en ocho ramas, para diferenciar los segmentos de la economía popular: 1) Comercio popular y trabajos en espacios públicos 2) Recuperación, reciclado y servicios ambientales 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental 4) Industria manufacturera 5) Servicios socio-comunitarios 6) Agricultura familiar y campesina 7) Transporte y almacenamiento 8) Servicios personales y otros oficios.Están habilitados a registrarse quienes tengan 18 años o más y no posean a su nombre más de dos inmuebles, ni tampoco cuenten con un trabajo en relación de dependencia que supere el salario mínimo vital y móvil.Tampoco podrán acceder quienes estén inscriptos en el regimen simplificado de pequeños contribuyentes: sólo se admitirán las categorías A, B, C y D o titulares del monotributo social o monotributistas "promovidos".La inscripción en el registro se puede realizar a través de http://renatep.mds.gob.ar/inscripcion