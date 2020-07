Refuerzan controles para cumplimiento de protocolos sanitarios en comercios

Se realizó un nuevo encuentro de trabajo entre la Municipalidad, epidemiólogos y especialistas sanitarios en relación con los controles que se realizan actualmente y para trazar proyecciones sobre toda la geografía de la ciudad.El secretario Legal y Administrativo, Pablo Testa, informó que "desde el inicio de la pandemia se hizo un mapeo de recorrido con formularios que están utilizando los inspectores municipales para controlar el cumplimiento de los protocolos. Esto se hace tanto en comercios como en industrias de grandes dimensiones edilicias para que cuenten con todas las medidas de prevención"Los controles que se despliegan en toda la ciudad son desarrollados por inspectores debidamente identificados con un código QR que llevan impreso y en los celulares. Es para que las personas estén tranquilas y sepan quién los realiza.Silvina Saavedra, responsable del Nodo Epidemiológico, informó que se están reforzando los controles en negocios donde no se estén respetando los protocolos y en base también a lo que va ocurriendo con la aparición de casos de coronavirus.Saavedra hizo hincapié en la necesidad de respetar el distanciamiento: "Si el negocio no tiene la superficie para contener a un número de diez personas y están a menos de 1 metro, eso es una posibilidad de contraer el contagio. A esto se apunta. Verificar si se está cumpliendo con todos los protocolos para que las medidas de prevención sean efectivas".La especialista insistió en evitar la circulación en la vía pública como una forma de reducir contagios y cuidar a los grupos de riesgo. "Si no tengo que salir de casa, no salgo. Porque es una cuestión de cuidar al grupo de riesgo. No compartir mates. No realizar visitas. Esto se viene diciendo desde un principio. Tratar de guardar y cumplir ese distanciamiento social".Del encuentro participaron además las titulares de las Secretarías de Coordinación Estratégica, Camila Farías; y de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo; la coordinadora del Cuerpo Técnico la Dirección de Habilitaciones, Mayra Collante Wojcicki y Facundo Wegher.