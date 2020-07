Video: La magia de tejer, un oficio artesanal y milenario

Todos los 13 de julio, se celebra en Argentina el Día Nacional de la Tejedora, un oficio artesanal y milenario, que se traspasa de generación en generación.



"Uno no empieza sabiendo tejer, lo va descubriendo. Comencé a tejer porque tuve una operación y estuve mucho tiempo en la cama, entonces tenía que hacer algo", expresó a Elonce TV María Eugenia Rodríguez, emprendedora.



"Empecé a tejer prendas y las regalaba, ahí me di cuenta que lo mío, antes de eso era niñera. A la hora tejer, uno se prepara un mate o un té, te olvidas de todos los problemas y te pones a crear. Te da mucha paz, tranquilidad y alegría cuando ves algo que hiciste con tus manos", dijo.



Y agregó que "yo empece a tejer cuando era chiquita a dos agujas y no me gustó. Cuando me enferme y tuve que buscar algo para hacer, me di cuenta que me apasionada, pero fue hace poquito y tejo al crochet".



"Esta complicado conseguir la lana, porque todo viene de Buenos Aires, yo encargue a principios de abril mercadería y me llegó a fines de abril", indicó.



Sobre el oficio, contó que "el que las personas estén en las casas, favorece el hecho de que uno puede coser, tejer, pintar. Mi papá tejía de chico, a pedido de mi abuela".



Al finalizar, María Eugenia, dijo que "que todos puedan seguir sus sueños".