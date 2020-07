Medidas de fuerza en Centros de Salud de Paraná: Lo que explicó el Municipio

Institucionales Centros de Salud de Paraná inician este lunes medidas de fuerza

Los centros de salud municipales garantizan las prestaciones básicas y en su horario habitual, según las normativas sanitarias vigentes, informó la subsecretaría de salud Comunitaria, Micaela Rey.Los seis centros de salud municipal atienden de las 7 a 17, a excepción del CAPS Arturo Illia, que atiende hasta las 19 y los sábados de 8 a 12. Todos cuentan con los elementos de protección personal y el triage del paciente, confirmaron los y las directoras de las entidades sanitarias de Paraná.La funcionaria aclaró que los pedidos de rotación o profilaxis, solicitados a la fecha, fueron dos, en la que se solicitaron permisos para cerrar a las 14 para poder hacer la rotación del personal. "Este pedido no fue autorizado porque hay un decreto provincial, el 2232 del Ministerio de Salud, que establece que no se puede dejar de prestar la atención básica ni dejar descubierta la responsabilidad sanitaria de cada efector de salud," explicó.En ese sentido, Rey, ratificó que "no es una opción legal cerrar el centro de salud para hacer rotación y que la misma no es obligatoria, es una estrategia que puede arbitrar cada director si sus equipos pueden garantizar horarios y coberturas de su población a cargo. La rotación no es la única estrategia de cuidado del personal, va a depender de la capacidad de respuesta de cada institución y la evaluación del director o directora de la institución de la disponibilidad de RRHH, y de las realidades socio sanitarias de la población a cargo", dijo."Los directores pueden arbitrar formas de organización interna que no repercuta en los derechos al acceso a la salud de su población a cargo", aclaró la subsecretaria de Salud Comunitaria.En cuanto a las profilácticas, Rey, aclaró que existe un decreto, el 2388 del Ministerio de Salud de Entre Ríos, en el que se establece y detallan los motivos por los cuáles no se pueden tomar las profilácticas el personal esencial de salud. "No se pueden autorizar las profilácticas en estos momentos dónde Paraná tiene circulación por conglomerado a definir epidemiológicamente" enfatizó.El decreto 2388 del Ministerio de Salud, establece que durante la emergencia sanitaria por la pandemia "todos los establecimientos asistenciales públicos (centros de salud y hospitales) deberán garantizar la actividad sanitaria y prestaciones esenciales y críticas".En esa misma normativa, en el artículo 2, se faculta a los directores de los efectores públicos de salud para establecer las medidas administrativas necesarias para reorganizar al recurso humano a su cargo con el objeto de garantizar la atención sanitaria".Desde las diferentes áreas que conforman la Subsecretaría de Salud Comunitaria, que depende de la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, descartaron el trabajo y compromiso de cada equipo sanitario del primer nivel y la excelente repercusión que tuvo el Programa Cuidarnos, en cada actor social de sus áreas programáticas.Ese trabajo se realizó en conjunto con la Dirección de Municipio saludable y Articulación Programática."Seguimos trabajando, conscientes de que nos falta mejorar y garantizar derechos, sabemos que podemos hacerlo, porque contamos con el apoyo del intendente Adán Bahl, quien ha recorrido personalmente cada uno de los centros de salud municipales, donde ha conversado con las y los trabajadores", destacó Rey.