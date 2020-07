Covid 19 en Paraná: Uno de los hoteles para aislados "está casi completo"

La ciudad de Paraná sumó este lunes otros 17 casos de coronavirus y en todo el departamento la cifra alcanza los 234 positivos. En relación a las personas que permanecen aisladas en hoteles que fueron contratados por la comuna, se indicó que uno de ellos, está con su capacidad casi colmada.



En diálogo con Elonce TV, Juliana Robledo, de Participación y Gestión Comunitaria, explicó cómo es el operativo que se realiza con estas personas que son consideradas sospechosas por haber tenido contacto estrecho con casos ya confirmados de Covid 19.



"Tienen mucho dinamismo en el ingreso y en la salida, porque eventualmente, de acuerdo a la situación sanitaria y en función del resultado, Salud de la provincia determina cuál es el circuito sanitario a seguir. Son casos sospechosos y hasta que se realiza el hisopado, y si éste da positivo, desde Provincia se determinan los pasos a seguir y si continúa en el aislamiento en la casa o necesita internación. En caso de una muestra negativa, regresan a su domicilio y deben respetar los 14 días de cuarentena", indicó.



Consultada sobre la cantidad de gente que se encuentra en esta situación, Robledo dio cuenta que si bien la cifra es muy variable, "hasta esta mañana, el Hotel Círculo estaba casi completo y estaban identificando la posibilidad de seguir distribuyendo gente hacia el Hotel Provincial".



Por el momento son estos dos hoteles con los cuales la comuna tiene convenio. Se trata de 52 plazas disponibles. "Por ahora son suficientes", destacó.



Por su parte, Micaela Rey, subsecretaria de Salud Comunitaria explicó que "hemos venido trabajando de manera articulada con Nación y Provincia, y no solamente en esta etapa sino en la que mayor compromiso se necesita de la comunidad. Estamos en una situación que sigue siendo por conglomerado y debemos ser conscientes que siempre tenemos que usar las medidas de prevención. La sociedad tiene que ser consciente de la realidad epidemiológica en la que estamos como país, provincia y municipio y si no hacemos propias las medidas de cuidado es muy difícil que no seamos contacto estrecho de un caso confirmado y eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que disminuir la cantidad de contactos estrechos de los casos confirmados". Elonce.com