Maleteros de la terminal solicitaron ayuda económica: "Estamos en el aire"

Un grupo de maleteros se manifestaron en la terminal de ómnibus, este lunes, para reclamar que el municipio o las personas que tienen la concesión de la terminal, les otorguen una ayuda económica, ya que llevan más de 100 días sin poder trabajar."Los maleteros no tenemos reconocimiento ni por el municipio, ni por los dueños de la concesión de la terminal. Estamos en el aire", comentó un maletero, Gonzalo Cabrera, aSegún indicaron, los maleteros no poseen una regulación de la actividad. "Antes trabajábamos durante las 24 horas, en turnos de 8 horas y vivíamos de lo que cobrábamos por bulto", manifestó."Necesitamos que alguien se haga cargo de nosotros y nos dé una situación", expresó uno de los presente.Y resaltó: "Sabemos que la situación esta complicada para que vuelva a funcionar la terminal, por eso"."Hay personas que trabajan hace muchos años en este rubro, en mi caso, estoy de maletero desde que funcionaba la terminal vieja", apuntó un manifestante.Este lunes Acción Social les entregó bolsones de alimentos, "lo agradecemos, pero eso no es suficiente", señaló Cabrera."Algunos cobramos el IFE pero de todos modos no alcanza, vamos más de 100 días y tenemos muchos gastos. Somos muchas familias afectadas", agregó.Al finalizar uno de los maleteros dijo que ". Los problemas vienen desde hace mucho tiempo, en el 2001 hicimos un convenio de trabajo y nunca se cumplió".