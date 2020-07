Frío, espera e indignación: Largas filas se repiten cada día frente a IOSPER

Paraná La delegación Paraná del Iosper habilita el sistema de turnos telefónicos

Una imagen que se repite en Paraná desde que comenzó la cuarentena por coronavirus son las largas filas sobre calle Gualeguaychú frente a la sede de IOSPER, registró. Es que a partir del lunes 6, el horario de atención fue establecido de 9 a 15hs, pero la nueva disposición no fue comunicada a los afiliados: muchos llegaron a la oficina y se encontraron con el cartel y las puertas cerradas."Esta es la manera que tiene el directorio elegido por los trabajadores para defender la salud de sus afiliados, se están equivocando y mucho. Llamo al directorio del Iosper a que se haga cargo de la situación", sentenció la mujer."A la web no todos podemos acceder, y además, está caída. Para el dentista tampoco obra social porque nos cobran un plus de 1.500 pesos del que Iosper no se hace cargo", se quejó.Otro de los afiliados apuntó que "la obra social provincial adeuda las prestaciones por discapacidad a los profesionales desde el mes de septiembre, y además, ahora nos exigen que les mandemos videos para corroborar su trabajo siendo que son menores que sufren de una discapacidad y no corresponde el exponerlos de esa manera, grabándolos"."Hay representantes gremiales que se votan, dónde están. A ellos nos les importa, están ausentes totalmente", acusó otra de las afiliadas."Hace una hora que espero para retirar medicamentos crónicos", comentó otro afiliado. Y agregó: "Los remedios son para evitar todo esto que estoy padeciendo, y encima, en una semana tengo que volver".