COVID-19 en Paraná: Bahl apeló a "la responsabilidad individual y social"

Frente al sostenimiento de contagios en Paraná y la circulación de gente durante fin de semana largo, el intendente Adán Bahl se refirió a la importancia de la actitud de responsabilidad individual y social. "El Estado tiene que hacer su parte, pero sin la contraparte de responsabilidad ciudadana, no veremos resultados", sentenció."El control de la situación depende de que cada uno de nosotros nos comprometamos con el cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades", explicó el intendente, preocupado por el sostenimiento de nuevos casos en la ciudad."Desde el gobierno nacional, provincial y municipal, se plantean restricciones y recomendaciones, en tanto, la distancia social y las medidas que ya todos conocemos son hasta el momento las únicas acciones para prevenir contagios masivos. Ahora bien, la decisión de salir si no es necesario, o de concurrir a reuniones que pueden esperar, la toma cada persona en el marco de su libertad y responsabilidad individual", remarcó Bahl.Los cinco accesos al área metropolitana de Paraná (Oro Verde, San Benito y Colonia Avellaneda) así como la circulación interna en las ciudades, son monitoreados por la Policía, con asistencia del personal de los cuatro Municipios. En el mismo sentido, se controla el cumplimiento de los protocolos y horarios establecidos para los comercios, las actividades y los servicios habilitados."Sin embargo, es imprescindible que cada uno de nosotros se cuide y sea responsable. Todos estamos al tanto de cómo prevenir el contagio. Sabemos que disminuir la circulación aminora la posibilidad de contraer el virus y es la única medida que ha funcionado en el mundo para desacelerar los contagios", enfatizó Bahl."Y sólo con menos contagios, podremos seguir abriendo actividades y recuperando espacios de normalidad, porque cuando hablamos de ser responsables, no es sólo por la salud de los más vulnerables, sino también para que quienes están sin trabajar, sin ver a sus seres queridos, sin hacer sus actividades deportivas, puedan volver a hacerlo", agregó.Por todo esto, el intendente pidió a los y las paranaenses esfuerzo y responsabilidad para poder avanzar en los ciclos que esta pandemia nos impone. "Es esencial que seamos solidarios y que actuemos conforme al deber cívico que tenemos como ciudadanos. El Estado tiene una gran responsabilidad. Pero, nosotros, como vecinos, también", manifestó.Por último, resaltó: "Es nuestra salud la que está riesgo. La salud de los queremos. Necesitamos actuar con la responsabilidad que esta situación demanda. Tenemos que cuidarnos. Somos grandes y sabemos que es lo que tenemos que hacer y cómo proceder al respecto. Es esencial que seamos solidarios y que actuemos conforme al deber cívico que tenemos como ciudadanos. El Estado tiene una gran responsabilidad. Pero, nosotros, como vecinos, también".