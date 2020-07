"Con pasión se trabaja en un club de barrio", afirman desde el Mariano Moreno

Butazzoni manifestó a Elonce TV: "Es un club de barrio que vio crecer a varios chicos de la zona. Es enorme esfuerzo de los vecinos, allá por el año '78, organizando partidos amistosos en la canchita del barrio. Luego se constituyó la comisión directiva, presidida por el señor Clariá en 1980".

Esta entidad "no sólo realiza deportes sino que es una contención social, con un seguimiento con cada chico y su familia".



Butazzoni contó que junto a sus hermanos "hemos vestido la camiseta y somos hinchas fanáticos del Mariano Moreno. Y como miembro refundador del club, lo hemos vivido muy de cerca. Todo se ha hecho a fuerza de pulmón. Eso que he vivido desde chiquito es lo que uno quiere trasmitir a las nuevas generaciones. Buscamos trasmitirle a los más chicos una enseñanza y a los jóvenes, una orientación, haciéndolo en conjunto con la familia y la escuela".



Puso relevancia que en esta jornada especial "me han enviado un montón de fotos, recuerdos. Ha sido un día que nos gratifica el alma a todos".

"Con pasión se trabaja en un club de barrio. El proyecto inmediato que tenemos es con seguir un terreno propio para las prácticas y hacer los partidos de local en nuestra propia cancha".



Por último afirmó "esta es mi segunda casa, uno se emociona al recordar el esfuerzo que hicieron nuestros antecesores. Hemos tenido una historia muy fructífera, son muchos los vecinos que han dedicado mucho tiempo para que este club siga creciendo". Elonce.com.