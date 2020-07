En Paraná se replicó "banderazo" en contra de las restricciones de la cuarentena

Así se replicó la convocatoria en Paraná:

El "banderazo" en Paraná que partió desde Plaza 1º de Mayo, fue acompañado por "bocinazos" de vehículos que se sumaron a la movilización. La movilización llegó hasta Casa de Gobierno, supo. En el centro cívico cantaron el Himno Nacional.Esta convocatoria fue hecha desde las redes sociales; se realizó en distintos puntos del país para criticar, por un lado, la cuarentena establecida por el gobierno en prevención de la expansión del coronavirus o por otro repudiar el intento de intervención en la cerealera Vicentín., nuestra dignidad; estamos cansados. A los jubilados, a los empleados nos recortan los salarios, pero ellos, los políticos, no se quitan nada", afirmó una de las manifestantes.De la misma manera, otra de las personas que se acercó hasta Plaza 1º de Mayo afirmó: "Están los ladrones afuera, y los honrados adentro, con miedo. Queremos perder el miedo, yo ya no lo tengo"."Es por mismos hijos y nietos,Y los jueces están de la mano de ellos, los corruptos les dan unas migajas y ellos se venden. Tengo una empresa con 200 obreros, he perdido campos, y estos ladrones cada vez mejor. Tengo 76 años", mencionó un hombre que se convocó a la movilización.Tenemos que unirnos entre todos. Tengo un servicio de limpieza. Vengo también por mis padres que tienen campo y le están quitando todo con las retenciones", dijo otra joven.Vengo a defender la República", manifestó uno de los manifestantes.Sobre todo, los senadores y diputados que no hacen ningún sacrificio y a nosotros nos aprietan", aseveró otro de los convocados."La cuarentena es una privación ilegítima de la libertad. En estos 100 días se ha demostrado que este virus es más leve que una gripe", afirmó otro hombre.