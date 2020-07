Realizan la campaña solidaria #UnaCasaParaBastian, un niño que padece leucemia

Juan, el papá de Bastián

Sumate a la campaña #UnaCasaParaBastián

Video: #UnaCasaParaBastian

Bastián es un pequeño de 6 años, que vive en La Paz. Hace tres meses fue diagnosticado de Leucemia; y actualmente se encuentra internado en el Hospital San Roque, gracias al trabajo de los médicos del está evolucionando muy bien y le permitieron después de un mes volver a su casa.Como Bastián tiene las defensas muy bajas y para poder continuar su tratamiento en su hogar, su familia debe acondicionar una habitación de aislamiento para protegerse de agentes externos como virus o infecciones.Al respeto,, le dijo a: "En estos momentos Bastián se encuentra en Paraná junto a la madre, yo estoy en La Paz con mis hijas, esperando que él evolucione bien"."Bastián tiene las defensas bajas, debido a la quimioterapia que le están realizando, así su cuerpo pueda generar sangre nueva", explicó.Sobre la campaña que están realizando, comentó que "estamos muy contentos por toda la ayuda que recibimos. Las personas que se están encargando de eso fueron traigas del cielo".Y agregó que "estamos prácticamente solo afrontando este tema, además con la pandemia tuvimos que estar asilados. Estas personas que aparecieron son regalos de Dios para que Bastián pueda tener las condiciones necesarias para poder estar en su casa".Al respecto de su situación laboral, dijo que "yo me encontraba trabajando de electricista en Bueno Aires y me volví a La Paz, un día antes de que declaren la cuarentena. En estos momentos no estoy trabajando ya que me tengo que cuidar a mis hijas que están acá conmigo"."Todos los días hacemos viodellamada para que ellas lo pueden ver a su hermano. Nuestro deseo es que Bastián le gané a la enfermedad y podamos estar juntos de nuevo. Que él pueda seguir disfrutando la vida, porque le queda mucho".Al finalizar, expresó que "yo creo que la familia ayuda mucho a que el paciente pueda ganar la enfermedad. Yo les quiero decir a todos los padres que disfruten de sus hijos, que le digan que los aman, porque uno nunca sabe cuándo le puede pasar algo como a Bastián. Un hijo nunca es un error".Mirá el video y ayudamos a lograr que Bastián tenga su espacio para recuperarse y vuelva a estar en su ciudad y con su familia.Las donaciones son únicamente por transferencia bancaria.:El monto mínimo de la donación es de $ 100.- pesos. Lo más importante es que logremos que mucha gente se sume a la campaña. Mientras más seamos, más cerca del objetivo.Nombre de cuenta: Asociacio?n Mujeres AmericanasCuenta corriente en pesos : 35487981000CBU: 2590026410354879810006Banco: ItaúAlias: MECHI.AMA: por cualquier otra consulta podés escribirnos al 3435073684 o ingresar a www.hacemosargentina.com/bastian