9 de Julio en Paraná: Bahl y Zoff izaron la Bandera en Plaza 1º de Mayo

Paraná Paraná se viste de celeste y blanco para celebrar 204 años de la Independencia

El intendente de Paraná, junto a la vice Andrea Zoff, izaron la Bandera en Plaza 1º de Mayo en conmemoración del 204º Aniversario de la Declaración de la Independencia. "Ser soberanos no solo significa no tener a nadie por encima, sino también saber qué es lo que queremos como país y hacer todo el esfuerzo juntos para alcanzarlo", destacó el mandatario municipal.En un acto despojado de público ante el contexto de pandemia, se realizó el tradicional izamiento de la insignia patria. "La construcción de la Argentina depende del esfuerzo y la voluntad de todos y la verdad es que hoy no podemos celebrar este día como quisiéramos; pero que no estemos todos hoy aquí no significa que no debamos estar juntos para lograr este objetivo de construir la Argentina que queremos", señaló Bahl al referirse al significado de esta fecha."Ser soberanos es estar convencidos de lo que hace falta y asumir el compromiso de trabajar juntos para alcanzarlo. Yo no tengo dudas que vamos a salir adelante y lo vamos a lograr", concluyó.El 9 de Julio evoca la jornada en la que un grupo de representantes de las Provincias Unidas confirmó en una declaración su intención de poner fin a siglos de dominio colonial español.La Declaración de la Independencia fue un acto soberano y colectivo. El histórico Congreso de Tucumán de 1816 reunió a diputados que sesionaron y debatieron día a día durante muchos meses para proyectar una nueva Nación. Allí se trazaron los primeros lineamientos de lo que luego sería la República Argentina, publicaron fuentes municipales.