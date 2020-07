"Cuellitos abrigados" para abrigar a niños: convocan a la comunidad a donar tela

Un grupo de jóvenes pide donaciones de tela polar para poder confeccionar cuellos y repartirlos en los comedores y barrios de Paraná. "No es necesario que las personas compren tela sino que lo que tenga en su casa sirve, prendas y demás", dijo una de las integrantes, Celia Giordano a"Somos un grupo de amigas que un día nos preguntamos ¿por qué no hacerlo? Así comienza esta propuesta, 'cuellitos abrigados'. Hicimos la propuesta para recibir la tela por donación, nosotros confeccionarlos y repartirlos en los merenderos más carenciados de la ciudad de Paraná", destacó.De la misma manera, aseveró: "Por estos fríos, nos convoca más aún el sentimiento de los niños con su cuellito abrigado. La gente cuando hay estas iniciativas, siempre se comunica para colaborar. Tenemos previsto entregar más de 1100 cuellitos".El grupo que lleva adelante esta iniciativa sigue recibiendo donaciones. A través de Instagram se pueden contactar a "Cuellitos abrigados"."Apelamos a la colaboración de la comunidad. Pedimos la colaboración con tela polar o prendas que no usen de este tipo de tela, para poder hacer la confección", dijo Giordano.