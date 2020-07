Joven que cautiva con su canto ganó el premio a La Voz Entrerriana

Naomi Omarini, es una joven de 17 años oriunda de Piedras Blancas. Hace poco participó y ganó el concurso a La Voz Entrerriana."Gané el concurso de La Voz Entrerriana, y me anoté porque una prima me aviso y el concurso contaba de ocho instancia y eran 20 participantes", expresó aNoami."En las instancia te indicaban si tenías que cantar melódico, pop. La semifinal y la final fueron libres, donde elegí una canción de Evaluna Montaner y para la final elegí La Gloria de Dios de Ricardo Montaner y una canción de Dua Lipa, en versión español", contó.Sobre el tema de Montaner, dijo que "elegí esta canción, más que nada por los tiempos que estamos viviendo por la pandemia. Quiero desdecírsela a toda las personas, que tengan fe, esperanza, que le recen mucho a Dios porque yo sé que esto va a pasar"."El folclore me encanta, y extraño mucho volver a los show. El folclore lo deje porque sentía que ya no era para mí. Pero cuando veo los recuerdo de cuando cantaba, siento una emoción porque pasé muchos momentos lindos", comentó.Y agregó que "hoy en día tengo una banda de cumbia-pop que se llama La Rumba. Estamos haciendo varios show y por la pandemia tuvimos que cancelarlos, asique esperamos que pase pronto".Sobre su futuro, dijo que "cuando termine el secundario quiero estudiar profesorado de música, seguir cantando y haciendo lo que me gusta.Al respecto de la cuarentena en Piedras Blancas, comentó que "como somos pocos en la localidad, podemos salir pero cumpliendo las medidas de distanciamiento, usar el barbijo. Se habilito el paddle que yo hago ese deporte, asique estoy feliz".