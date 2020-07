LT14 celebra los 75 años de la primera transmisión de radio en Entre Ríos

Este miércoles 8 de julio, LT14 Nacional Paraná cumple 75 años transmitiendo en los 1260 kHz en AM y en 93.1 en FM. La primera transmisión de la radio se dio el 8 en 1945 con la presentación de una delegación artística de Radio Belgrano que venía desde Buenos Aires y que actuó en el Teatro Municipal 3 de Febrero."Estamos cumpliendo con los protocolos, pero festejando y celebrando porque no todos los días se cumple 75 años. Fuimos la primera radio AM en la provincia y uno de los primeros medios de comunicación", expresó aSilvina Ríos, directora de LT 14."Estamos muy contentos de poder seguir y de fortalecernos día a día. Pudimos recuperar la FM y estamos transmitiendo a través de ella gran parte de la programación de la AM, porque debido a la pandemia, en la AM está saliendo programas educativos", indicó.Y agregó que "estuvimos celebrando durante todo el día, con saludos de la audiencia de todos lados, dirigentes, funcionarios y organizaciones. Estamos en contacto, porque la radio es eso, estamos con el pueblo".Sobre los 75 años, dijo que "hay muchos recuerdos y fotografías. Tenemos historias, que algunas están plasmadas en libros, y han pasado varias figuras de excelencias. Que en su momento, la radio transmitía en su momento espectáculos en vivos"."Los tiempos van cambiando, y este año lo quise dedicar a las compañeras mujeres, ya que las mujeres, muchas veces en los medios de comunicación han tenido una historia relegada", comentó.En ese sentido, agregó que "una compañera de esta radio, Mari Castro Giovanni, que es periodista y Licenciada en Comunicación Social, entró a este medio como locutora comercial, ya que no se le permitía integrar el departamento informativo porque eran todos hombres. Con el paso del tiempo Mari pudo integrar ese equipo"."Hoy me toca a mí, ser la primera mujer en estar al frente de esta radio. Sin duda es una año muy especial para las mujeres que hicimos y hacemos al radio", explicó.Sobre los proyecto a futuro, mencionó que "integramos un red de radios nacionales y trabajamos en conjunto. Con igualdad y con una radio federal, que se muestra sin fronteras".