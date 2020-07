"No vengan a pasear sino a comprar al microcentro", piden comerciantes

Si bien se viene un fin de semana XXL por el Día de la Independencia, la situación que se vive por los contagios de coronavirus obliga a respetar el aislamiento y salir sólo en caso de extrema necesidad y en este sentido, desde la Cámara de Comerciantes del Microcentro de Paraná confirmaron cómo trabajarán.



En diálogo con Elonce TV, Betiana Curiotti, titular del ente, indicó que el día viernes 10 y el sábado 11, los comercios atenderán al público de 9 a 13, con el pago de salario doble a los empleados que deben cumplir turno.



Según indicó Curiotti, se pidió a las autoridades de la comuna poder abrir el sábado de 9 a 18 y no hacerlo los días anteriores (jueves y viernes) "pero no nos autorizaron".



Y remarcó que la situación que se está viviendo el comercio es "muy complicada".



"Desde la Cámara queremos enviarle un mensaje a los clientes para que se sientan tranquilos y también el Municipio, porque nosotros cumplimos con los protocolos; y queremos pedirle a la gente que no salga a pasear sino que aquel que venga al comercio que venga a comprar", solicitó.



Tras ello, explicó que "muchos comercios han implementado lo que es redes y atención por WhatsApp, quizás por ahí le pueden preguntar para evitar venir y asegurarse, si está el producto van y lo compran".



Por otra parte, Curiotti destacó que la gente "es respetuosa con las medidas, espera, se ponen alcohol en gel y lo agradecemos mucho".



Finalmente, dijo que "hay muchas expectativas" de cara al Día del Niño que se celebra el mes próximo. "Si bien no sabemos qué va a pasar, es una fecha muy importante y es la que estamos esperando ya que genera movimiento en el microcentro". Elonce.com