Centros de Salud de Paraná anunciaron medidas de fuerza

"No hay medicamentos en los centros de Salud, es increíble", contó la secretaria general de la junta interna de ATE, Liliana Caraballo.



Las medidas de fuerza que iniciarán los seis centros de salud que dependen de la municipalidad de Paraná, se sumarán a las que ya vienen realizando los CAPS en la provincia desde esta semana. Comparten en común el pedido del pago del bono de 20 mil pesos del gobierno nacional, debido a que estos trabajadores quedaron excluidos. Por esa razón piden la "intervención urgente de la Subsecretaría de Salud Comunitaria", explicó la dirigente de ATE.



Pero los CAPS municipales tienen también reclamos específicos, entre los que se encuentran el reclamo por elementos de seguridad, la compra de medicamentos y las licencias profilácticas.



"Los centros de Salud están trabajando a pleno, ellos han presentado a la Subsecretaría de Salud para hacer rotación del personal, como se hace en todos lados, sin restringir las guardias y no hay respuesta. Están sobrecargados de trabajo, salen a vacunar, están muy expuestos", describió Caraballo. Dijo además que este mes "ya no cobraron" el módulo por exposición al Covid.



Con las medidas de fuerza que se iniciarán el lunes se verá resentida la atención por dos horas. El horario será definido por cada centro de salud, y la retención se servicios se mantendrán hasta que haya respuestas de las autoridades municipales. El reclamo En la nota elevada este miércoles al intendente Adán Bahl, los trabajadores reclaman:



1.-Elementos de protección personal para el personal de Salud en el marco de la pandemia;



2-Asegurar como fue prometido por el Intendente la llegada a cada Centro de Salud de los termómetros infrarrojos;



3-Compra de medicamentos básicos para la atención a la comunidad;



4-Pago del módulo por exposición al Covid, adeudado el mes de junio;



5-Intervención urgente de la Subsecretaría de Salud Comunitaria sobre el pago del bono de 20 mil pesos, impulsado por el Ministerio de Salud nacional;



6-Formar parte de la orgánica de los CAPS municipales;



7-Reconocimiento de las licencias profilácticas;



8-Adherir en carácter urgente a la resolución 2366 del Ministerio de Salud de la provincia;



9-Estabilidad laboral para los empleados de los CAPS municipales;



10-Pases a planta de los trabajadores de Salud.



(Fuente: APF)