Situación laboral en sector privado: "No tenemos una cifra exacta de despidos"

Ángel Zacarías, secretario de Trabajo de Entre Ríos , dialogó con Elonce TV sobre la situación laboral del sector privado en la provincia.



"El estado Nacional, provincial y municipal, han dado herramientas para mitigar, en medida que sea posible, la perdida de la fuente de trabajo que puede ocasionar la pandemia", expresó.



En ese sentido, dijo que "en la provincia de Entre Ríos, la situación ha si bastante favorable, pero todavía falta y hay que ver como se pone en funcionamiento la economía y cuáles serían las repercusiones".



"La Secretaria de Trabajo ha tenido bastante trabajo, pero a través de los ATP, el gobierno ha socorrido a mucha empresas ayudándolas a pagar el 50% del sueldo. También otorgamos la reducción de salarios y hemos recibido mañas de 150 convenios en donde las empresas pueden acceder a una forma de remuneración, que los libera de las cargas sociales, jubilación y obra social", indicó.



En cuanto a los principales inconvenientes que registraron en materia laboral, comentó que "el rubro más afectado en este contexto fue el comercio, también la industria. Los gastronómicos fue un sector muy golpeado y muy pocos pudieron seguir con los delivery".



"La provincia, a través de la secretario de trabajo, acompañó al prorrogar la presentación de los libros rubricados, donde constan la cantidad de trabajo, las condiciones del mismo, a lo que hace que hoy no tenemos un cifra exacta de las altas y bajas con respecto a la situación", dijo.



Y agregó que "si se presentaron, desde enero a la fecha, una baja de 39 convenios. La mayoría de las mismas, se realizaron en los dos primeros meses del año. No están prohibidos los despidos, pero las empresas deben ajustarse a la ley y pagar la doble indemnización".



"Las empresas, tratan de preservar lo que más puedan el contrato laboral, que no se rompa, para cuando se salga de esta situación ese contrato siga vigente. En caso de romperse, cuesta más para el empresario y el trabajador", explicó.



Al respecto, contó: "En Entre Ríos se sostuvo bastante la situación laboral. Debemos abocarnos al después de la pandemia, para poder reactivar la economía, crecer y recuperar las actividades y fuentes de trabajos que se hayan perdido".